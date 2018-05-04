Kahta’da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

‘Kahta Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor’ projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasına ilçe okullarından yaklaşık 40 takım katıldı. Turnuvada başarılı olan Kubilay, Şehit Mehmet Özbek, Yahya Kemal İlkokulu ve Hürriyet İlkokulu takımları şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Okul takımlarının sporcuları sahada mücadele ederken genç taraftarı ise tribünde takımını destekleyerek moral vermeye çalıştı. Kahta Stadyumunda düzenlenen turnuvada finale kalan Yahya Kemal İlkokulu ile Şehit Mehmet Özbek İlkokulu arasındaki müsabaka 1-1 tamamlandı. Müsabaka, penaltı atışlarında Yahya Kemal İlkokulunun galip gelmesi ile sona erdi. Kahta ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında Yahya Kemal İlkokulu birinci, Şehit Mehmet Özbek İlkokulu ikinci, Kubilay İlkokulu üçüncü olurken Hürriyet İlkokulu ise dördüncülükle tamamladı. Turnuvada başarılı olan takımlara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında ödülleri takdim edilecek. Bu tür spor faaliyetlerinin öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Bu tür aktiviteler fiziksel ve zihinsel açıdan gençlerimiz için önemlidir. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzatarak potansiyellerinin ortaya çıkarılması, zamanlarını kendilerine faydalı olacak şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlerimizin spor aktivitelerini artıracak projeleri hayata geçirerek gençlerin spora daha bağlı olduğu bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz turnuvada çok güzel bir şekilde okullarını temsil etti. Turnuvaya katılan bütün öğrencilerimiz bizim başarı oldu, hepsi tebrik ediyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kahta Stadyumunda düzenlenen final müsabakasına İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.