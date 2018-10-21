Kahta'da ‘Etkili Öğretmenlik' semineri düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ilim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi tarafından ‘Etkili Öğretmen' konulu seminer düzenlendi.

Eğitimle Diriliş Kitap Kafede düzenlenen seminere Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şube Başkanı Bilal Akgül, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Seminerde konuşan Eğitimci- Yazar Ahmet Çağlayan öğretmenlerin öğrencileri hayata hazırlarken nasıl bir yönteme başvurmaları gerektiği hususunda bilgiler vererek insanların ezberciliğe çok fazla alıştığını ve ezbercilik zihinsel soykırım olduğunu söyledi. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirecek öğretmenlerin taşıması gereken özelliklerin anlatıldığı seminerde Yazar Ahmet Çağlayan, sorumluluğun ve öğrenmenin önemine dikkat çekerek, “Öğretmenler önder ve aynı zamanda da örnek insanlardır. Çünkü öğrencinin zihninde, davranışında, bedeninde ve dilinde güzellikler, ruhlarında sığınacak yerler bulan ve önemli mesajları aktaran kimseler öğretmenlerdir” dedi.

Öğrenme refleksinin eskimeyen bir bilinç olduğunu vurgulayan Yazar Çağlayan, “Ezbercilik zihinsel soykırımdır. İnsanlarımız ezberciliğe çok fazla alışmış. Aslında öğrenme refleksi eskimeyen bir bilinçtir. Öğrenmeyi alışkanlık yapmalıyız, okumak bunun bir parçasıdır. Bilginlerimizi tanımamak çok büyük bir utanç kaynağıdır. Düşünün ki Sokrates'i tanıyanlar Cabir'i tanımıyor. Gençlerimizin eğitiminde ailelere büyük pay düşüyor. Zira bugünkü gençliğin sorumsuzluğun ana nedeni anne ve babalardan kaynaklanıyor. Okul gibi eğitim kurumlarındaki kuralların ev içinde de olması gerekiyor. Çocuk eğitiminde, çocuklarımızı tanımamız ona göre şekil almamız onu geliştirecek hareketlerde bulunmamıza katkı sağlar. Anne ve babaların çocuklarının huy takipçisi olması kaçınılmazdır. Çocuklarımızı küçümsemeyelim. Herkesin kendi işine önem vermesi ve sorumluluktan kaçmaması işin verimle hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim, alın teri, gönül teri ve akıl teridir. Kişisel veya akademik gelişimler yapıyoruz da ruh halimizi neden önemsemiyoruz. Her zaman kişisel yatırımımıza ruhumuza önem vermemiz elzemdir. Geceler uzundur. Onu uyku ile kısaltmayalım. Gündüzler aydınlıktır. Onu da günahlarımızla karartmayalım” diye konuştu.