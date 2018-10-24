Kahta'da “Fuat Sezgin” konulu paneli düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Genç Diriliş Dergisi tarafından “Fuat Sezgin” konulu Panel düzenlendi.

Diriliş Kitap Kafe'de gerçekleşen panelde kısa bir süre önce vefat eden bilim tarihçisi Fuat Sezgin'in hayatı ve kişiliği ele alındı.

7. Sınıf öğrencisi Resul Serdar Karakurt'un moderatörlük ettiği panele, 11. Sınıf öğrencilerinden Yusuf Karahan ve Bilal Karakurt konuşmacı olarak katıldı.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Yusuf Karahan, Fuat Sezgin'in hayatından kesitler anlatarak Sezgin'in 27 dili çok iyi derecede bildiğini söyledi.

Karahan, “Fuat Sezgin'in, 1960 cuntacılarınca ‘zararlı profesör' olarak gösterilip üniversiteden atıldığını, 36 yaşında Türkiye'yi bırakmak zorunda kaldı. Frankfurt Üniversitesi'nde misafir doçent olarak derslere başladı. 1966 yılında Cabir Bin Hayyan tezi ile profesör oldu. 1978 yılında Kral Faysal ödülünü kazandı. Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede bilmektedir” dedi.

Fuat Sezginin kişiliği ve ilmi çalışmaları hakkında bilgiler veren Bilal Karakurt ise, Fuat Sezgin Hoca'nın adeta bir ilim aşığı olduğunu, hayatını İslam bilim tarihi çalışmalarına adadığını belirtti.

Karakurt, “Fuat Hoca İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsünde ünlü Alman oryantalist Hellmut Ritter'den dersler almıştır. Hocası Ritter Arap diline adeta aşık biri, ona göre Arapça dünya bilim diline en çok yakışan dildir. Fuat Sezgin öğretmeni Ritter'in tavsiyeleri ile 6 ay içinde Arapçayı öğreniyor. Fuat Sezgin Türkiye'yi, milletimizi dil öğrenme konusunda tembelliğin tembelliğidir diye eleştirir. Hocası Ritter 32, kendisi 27 dil bilmekteydi. Darbe yüzünden Türkiye'de çalışma ortamı bulamıyor ve yurt dışında çalışmalarına devam ediyor. Eserlerini Almanca yazıyor ve dünya dillerine Almanca'dan çeviriyor. En son Türkçeye çevrilmesindeki etken de Sen sahip çıkmasan başkası çıkar mantığı. 1960 yılında İslami Bilimler Tarihi adlı eseri neşrediyor. Dünyadaki bütün el yazmalarını inceleyerek bir eser yazmak istiyor hocası yapamazsın diyor ancak müthiş bir azimle eseri yazıyor. Fuat Sezgin 17 saatlik çalışma temposu ile hepimize örnek olabilecek bir yaşam sunmuştur” diye konuştu.