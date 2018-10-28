Kahta'da İbrahim Halil Mesire Alanı yapılacak

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamlığı tarafından projelendirilen ve Kahta'nın çehresini değiştirecek olan İbrahim Halil Mesire Alanı Projesinin ihalesi yapıldı.

İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan İbrahim Halil Mesire Alanı yoğun bir hazırlık aşamasından sonra 23 Ekim tarihinde 2 milyon 348 bin liraya ihale edilerek çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.

İbrahim Halil Mesire Alanının büyük titizlikle hazırlandığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mesire alanının vatandaşların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendirildiğini söyledi.

Milletvekili Aydın, “Okullardan, hizmet binalarına, yurtlardan, sosyal alanlara olmak üzere her kulvarda ilçemize önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Şimdi ise Kahta Kaymakamlığı tarafından projelendirilen ve Kahta'nın çehresini değiştirecek olan İbrahim Halil Mesire Alanı Projesinin ihalesi yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan İbrahim Halil Mesire Alanı yoğun bir hazırlık aşamasından sonra 23 Ekim tarihinde 2 milyon 348 TL ihale edilerek çalışmalara başlanılacak. İbrahim Halil Mesire Alanı Projesi toplamda 19 bin 100,35 metre kare alanda yapılacak ve 180 gün içerisinde tamamlanılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ebu Sadık Mesire projesinden sonra yapılan ve büyük titizlikle hazırlanan İbrahim Halil Mesire Alanında vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendirildi. Hızla büyüyen ve gelişen ilçemizin en büyük taleplerinden biri olan mesire alanı ile hafta sonları ailelerin rahatça piknik yapabileceği, çocukların ve gençlerin eğlenebileceği birçok sosyal ve sportif faaliyetler yer alacak. İbrahim Halil Mesire Alanında basketbol ve voleybol sahaları ile beraber kafeteryalar, kamelyalar, oturma grupları, barbeküler, kurban kesim yeri, mutfak, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ters çadır ve otopark yer alarak modern bir donatıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. İlçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.