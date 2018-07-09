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09 Temmuz 2018 16:47

Kahta’da iki araç çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahta’da iki araç çarpıştı: 3 Yaralı

09 Temmuz 2018 16:47


Kaza, Kahta Öğretmenevi Kavşağında meydana geldi. Taha Uluçay yönetimindeki 70 FE 330 plakalı otomobil, Osman Aydın yönetimindeki 02 KE 337 plakalı hafif ticari araç ile Öğretmenevi Kavşağında çarpıştı. Kazada Taha Uluçay, Osman Aydın ve otomobilde bulunan Kadir Selbi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.


Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.




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