Kahta'da imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlamaları

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi.

İmam hatip okullarının 67. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, TP Kahta AİHL Müdür Yardımcısı Vedat Yılmaz ve öğrenciler tarafından ilçedeki resmi kurumlar ziyaret edilerek karanfiller dağıtıldı.

Okulda düzenlenen programda konuşan TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Müdürü Halit Akel, İmam hatip okullarının kuruluş amacını, misyon ve sorumluluğunu öğrencilere hatırlatarak imam hatip okullarının kendi öz medeniyetine sahip çıktığını söyledi.

Müdür Akel, “İmam hatip okullarımızda gelinen noktada, büyük yol kat ettiğimizi görüyoruz. Hem nicelik anlamda hem de nitelik anlamda çok iyi durumdayız. Gençlerimizi din vatan ve bayrak sevgisi ile yetiştirmeye çalışıyoruz. Günümüzde eğitim öğretimin kolay olmadığını biliyoruz. Ama bizler dik durup gençlerimizin geleceğine ışık tutarak önlerini açabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Yapılan ziyaretler kapsamında konuşan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, ziyaretten çok memnun olduğunu belirterek imam hatip okullarının önemine vurgu yaptı.

Program şiir ve müzik dinletisiyle son buldu. Programın ardından gelen misafir ve öğrenciler kermese davet edildi.