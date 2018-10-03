Kahta'da ‘İslam Kardeşliği ve Birliği' programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından ‘İslam Kardeşliği ve Birliği' konulu program düzenlendi.

Eğitimle Diriliş Derneği Konferans Salonunda düzenlenen ‘İslam Kardeşliği ve Birliği' konulu programda, Müslümanların birleşmesinin Farz-ı Ayn olduğuna dikkat çekilerek, ümmet bilincini yıkan ve Müslümanların birliğine kast eden en büyük engeller üzerinde duruldu.

Ümmet bilincinin ve birliğinin gerçekleşmesindeki en büyük engelin altında milliyetçilik ile ulus devlet anlayışının yattığını belirten Eğitimci Ziya Tepe, “Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. Ümmet birliğinin gerçekleşmesinin önündeki engellerin en büyüğü milliyetçilik ve ulus-devlettir. İslam devlet anlayışıyla modern ulus devlet anlayışı arasında çok temel farklılıklar vardır. Öyle ki bu iki devlet anlayışının birbiriyle hiçbir ortak noktasının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam, devleti ilahi iradenin bir hizmetçisi olarak görürken, ulus-devlet ise tamamen bunun tersine hizmet etmektedir. Allah'ı dışlamak ve onun yerine ulusal menfaatleri yerleştiriyor. Bugün ulusal devletlerin ekseriyeti sömürgeci güçlere hizmetle iştigaldirler. Ulus devlet hiçbir ahlaki değerlere sahip değildir. Bu değerler ne sabit nede evrenseldir.

Yaklaşık bin 300 yıl boyunca Müslümanlar büyük devletler ve imparatorluklar kurmuş ve ulusçuluğu çağrıştıracak hiçbir hususu gündeme getirmemiştir. Çünkü ulusçuluk insanın kişiliğini ve toplumun tüm unsurlarıyla parçalayan bir güçtür. Ulusçuluk tüm davranışlarının unsurlarını (vücut, zihin ve ruh) ele geçirmeye çalışmıştır. Batı medeniyetinin gerçek zaferi 20. Yüzyılda elde ettiği ulus-devlet modelinden ve kapitalist kültürünün evrenselleşmesidir” diye konuştu.

Program, yapılan konuşmaların ardından soru cevap faslıyla sona erdi.