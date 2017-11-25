Kahta’da minik öğrencilere diş taraması

Kahta Devlet Hastanesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Bölükyayla’da ki okul öncesi ve ilkokul öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve kalemlik hediye edilerek ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İshak Karakurt ise, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğimizin aynası olan çocuklarımızı ziyaret ettik. Diş hekimlerimiz ile birlikte okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yaptık. Miniklerimizi neşeli bir ortamda dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği ve çürük dişlere nelerin sebep olduğu gibi konularda bilgilendirdik. Bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, Kahta ilçe Sağlık Müdürü Erman Akdemir, okul yönetimi ve öğretmelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk ise, “Çocuklarda görülen diş rahatsızlıkları, özellikle diş çürükleri çocuğun kişisel gelişimini ve okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu anlamda, böylesine önemli bir etkinliğe öncülük eden Kahta Devlet Hastanesi yöneticilerine, ilçe sağlık müdürlüğüne ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizi ağız ve diş bakımları konusunda bilgilendirdik. Bu tarz etkinliklerle miniklerimizin diş hekimi korkularını da yenmelerini amaçladık. Desteklerinden dolayı Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilçe Sağlık Müdürlüğünüze ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.