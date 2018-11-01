Kahta'da okul sporları faaliyetleri ve madde bağımlılığı toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2018-2019 okul spor faaliyetlerini planlamak için Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı yapıldı.

Okul spor faaliyetlerini planlama toplantısına Adıyaman Gençlik ve Spor Şube Müdürü Faruk Dursun, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Okul Sporları İl Temsilcisi Zeynel Abidin Deneri, İlçe Temsilcisi Mustafa Akgül, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Toplantıda Adıyaman'ın okul sporlarında Türkiye 2.si olduğunu ve Kahta'nın ise il genelinde çok iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Kahta Gençlik ve Spor İlçe müdürü Mustafa Çiçek, "Okul sporları faaliyetleri bizim için çok önemli bir etkinliktir. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz çok güçlü bir spor faaliyetidir. Okul sporları faaliyetinin amacı, yetenekli gençleri keşfetmek ve daha fazla gence ulaşmak, gençleri uyuşturucu maddelerden ve kahve köşelerinden uzak tutmak için spor adamları olarak sizlere ve bizlere büyük görevler düşmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz ve ilçe müdürlüğümüzle birlikte gençliğe sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.