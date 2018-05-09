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09 Mayıs 2018 18:24

Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

09 Mayıs 2018 18:24


Kaza, Kahta Diyarbakır Karayolu’nun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametine doğru gitmekte olan Hacı Bozkurt (34) yönetimindeki 81 ER 226 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hacı Bozkurt ve araçta bulunan Zeynep Bozkurt (27) ile Emine Say (29) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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