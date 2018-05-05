Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza sabah saatlerinde Kahta Baraj yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Esen yönetimindeki 31 F 5748 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta Baraj Yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yusuf Esen ve otomobilde bulunan Umut Gülmez yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.