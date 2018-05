Kahta’da özel öğrenciler doyasıya eğlendi

Kahta ilçesinde Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Özel Öğretim Merkezi tarafından düzenlenen program saygı duruşunun yapılması, İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda, özel öğrenciler tarafından bir birinden güzel çeşitli gösteriler yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda özel öğrenciler hem kendileri eğlendi hem de katılımcıları eğlendirdi. Gerçekleştirilen gösterilerden büyük bir keyif alan katılımcılar, özel öğrencilerin gösterilerinden memnun kaldığını belirtti. Programda konuşan Ressam Ayşe Işık, ailesi ve akrabalarının desteğiyle her şeyi aştığını belirterek, "İki kolumu bir makineye kaptırdım. Annem bir cenazeye katılmıştı, eve geldiğinde gün boyunca aç ve susuz kaldığımı görünce çok üzüldü. Daha sonra annem, bana ayaklarımı kullanmamı öğretmeye başladı. Sonra annemin ısrarıyla ayaklarımı kullanmaya başladım. İlkokul birinci sınıfta biraz zorlandım. Kendimi yalnız hissettiğim olmuştu. Ailem ve akrabalarımın desteğiyle ben her şeyi aştım. İstanbul’da 6 ay resim dersi aldım. Adıyaman’da dahil olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde ve Fransa ve Almanya’da sergi açtım. Anneme teşekkür ediyorum. Onun sayesinde her şeyi aştım” dedi.

En büyük engelin saygısızlık olduğunu belirten Kahta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Abdullah Çetinkaya, “Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin. Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. Bizler sadece bugün değil her zaman özel öğrencilerin yanında olmalıyız. Bütün çocuklar bizim için değerlidir. Kendi çocuklarımıza verdiğimiz değeri özel çocuklarımıza da veriyoruz. Bizler de birer engelli adayıyız. Eğer hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirirsek ortada hiçbir engel kalmayacaktır” diye konuştu.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu, Kahta ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Kahta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Abdullah Çetinkaya, Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş, Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, Ressam Ayşe Işık, özel öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Program Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından açılan el sanatları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.