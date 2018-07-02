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02 Temmuz 2018 15:17

Kahta’da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Kahta’da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

02 Temmuz 2018 15:17


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bir boş araziye uyuşturucu gömüldüğü bilgisini alan Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek toprağa uyuşturucu gömmeye çalışan M.B., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında ise satışa hazır 51 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 50 ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el konulurken şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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