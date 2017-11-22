Kahta’da STEM Eğitim semineri düzenlendi

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, bireylerinin inovasyon çağına ayak uydurmaları gerektiğini savundu. Müdür Tünçmen, “Bireylerin dikkat çeken birçok yeteneklerinin yanında aynı zamanda da inovasyon çağına da ayak uydurmaları gerekiyor. Çünkü artık klasik eğitim anlayışı ile inovatif düşünceler beraber olmuyor. İşte tam buradaki tıkanıklığı farklı eğitim yaklaşımları ile giderebiliriz. Bu noktada bize destek olan Uzman Eğitmen Faik Koç’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

STEM Eğitimi’nin, dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edildiğini belirten Uzman Eğitmen Faik Koç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, başta ABD olmak üzere Almanya, Japonya, Çin gibi pek çok ülkede, sorgulayan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedef alan STEM eğitim modelinin Türkiye’de uygulanması için harekete geçildiğini söyledi.

Uzman Eğitmen Faik Koç, “STEM eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Eğitimde öncelikle STEM Eğitimi tanımlanarak, bu eğitimin nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklandı. Ayrıca, yurt dışında başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde STEM Eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelenerek ülkemizde STEM eğitimiyle ilgili durum ortaya konuldu. Ülkemizde STEM Eğitimi’ne geçilmesi amacıyla model önerisinde bulunuldu. STEM Eğitimi merkezlerinin kurulması, araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin bu yaklaşıma yönelik olarak yetiştirilmesi, öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi ve okullarda gerekli ortamların oluşturulması için ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altı çizildi. Eğitimde, uygulamalı atölye çalışmalarına yer verildi. STEM Eğitimi’nin okullardaki eğitim sistemiyle bütünleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve öneri niteliğinde bir STEM uygulamalı eğitimi sunuldu” dedi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve bin 200 öğretmen katıldı. Seminer, iki gün boyunca, 4 seans şeklinde Uzman Eğitmen Faik Koç tarafından verildi.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM)Eğitimi, teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.