Kahta’da teröre tepki yürüyüşü

Aşırı sıcak havaya rağmen yürüyüşe katılmak için Kahta Belediyesinin önünde bir araya gelen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde “Töre Karşı Omuz Omuza”, “Kahrolsun PKK”, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atarak Kahta Kaymakamlığı önüne yürüdü. Ülkede artan terör olaylarına tepki gösteren Kahtalılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kahta Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, teröre karşı tek vücut olduklarını vurgulayarak, son günlerde sivil insanları hedef alan hain terör saldırılarını lanetledi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ülke meselelerinin terör olayları ile değil kalemle, mürekkeple çözülebileceğini belirterek, “Terör örgütleri ülkemizi bölmeye ya da parçalamaya asla gücü yetmeyecek. Meselelerimiz kan dökerek ya da terör eylemlerini yaparak değil, kalemle mürekkeple çözebiliriz. Terör örgütleri son günlerde yine polisimizi, askerimizi ve savunmasız sivil insanlarımızı katlediyorlar. Onları şehit ediyorlar. Bizler hep birlikte terör örgütlerine karşı vatanımızı ve bayrağımızı savunmaya devam edeceğiz. İçimizdeki ve dışarıdaki hainlere bugün sesleniyorum. Bu milleti bölmeye, vatanı parçalamaya ve bayrağı indirmeye gücünüz yetmeyecektir. 30 yıldır bu ülkeyi parçalamak isteyenler nasıl ki hüsrana uğradıysa sizler de aynı şekilde hüsrana uğrayacaksınız. Yıldır Çanakkale’de dersinizi almadınız mı? En son 15 Temmuz’da dersinizi almadınız mı? Dün Lice’de ve Van’da şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Kahta halkına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, “Son günlerde artan terör olaylarına karşı ülkenin dört bir yanında tepkiler yağıyor. Kahta halkı bugün de demokratik haklarını kullanarak, terör eylemlerine tepki gösterdi. Tüm Kahta halkına teşekkür ediyorum. Türkiye birlikte yaşamanın tüm güzelliklerini içeresinde barındıran bir ülkedir. Vatandaşlarımız, yıllardır ülke üzerinde oynan oyunların farkında” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından terör olaylarında hayatını kaybeden şehitler için fatiha okunarak kalabalık sessizce dağıldı.