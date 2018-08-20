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20 Ağustos 2018 12:57

Kahta’da toplu taşıma araçları bayramın ilk 3 günü ücretsiz

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kurban Bayramı nedeniyle belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçlarının 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Kahta’da toplu taşıma araçları bayramın ilk 3 günü ücretsiz

20 Ağustos 2018 12:57


Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın talimatı ile vatandaşların daha huzurlu ve rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak adına 21-23 Ağustos tarihleri arasında şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bayramların kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu gün olduğunu hatırlatan Başkan Toprak, vatandaşların Kurban Bayramının ilk 3 günü ulaşımlarını rahat sağlamaları adına bu yıl da uygulamayı hizmete sunduklarını söyledi.


Toprak, “Kurban bayramı münasebetiyle 3 gün boyunca şehir içi toplu taşıma araçları halkımıza ücretsiz hizmet verecek. Sıcak havaların etkili olduğu ilçemizde vatandaşlarımızın bayramda eş, dost ve akrabalarını rahat gezmeleri için şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaş odaklı daha güzel hizmetlerimiz olacaktır. Bu kapsamda Kahta Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği her geçen gün daha da geliştiriyor ve vatandaşlarımızı hak ettiği hizmetlerle tanıştırıyoruz” diye konuştu.




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