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13 Eylül 2017 15:12

Kahta’da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Kahta’da trafik kazası: 9 yaralı

13 Eylül 2017 15:12


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Enes B. idaresindeki 07 ADK 62 plakalı otomobil ile Mahmut Ç. (63) idaresindeki 02 KC 764 plakalı hafif ticari araç Kahta-Diyarbakır yolunun 3. kilometresinde çarpıştı. Kazada Zehra Ç. (12), Fatma Ç. (12), Medine Ç. (29), Eren Ç. (8), Emre Ç. (1), Şerife Ç. (37), Mehmet Enes B. (19), Mehmet G. (19) ve Mahmut Ç. (64) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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