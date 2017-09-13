Kahta’da trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Enes B. idaresindeki 07 ADK 62 plakalı otomobil ile Mahmut Ç. (63) idaresindeki 02 KC 764 plakalı hafif ticari araç Kahta-Diyarbakır yolunun 3. kilometresinde çarpıştı. Kazada Zehra Ç. (12), Fatma Ç. (12), Medine Ç. (29), Eren Ç. (8), Emre Ç. (1), Şerife Ç. (37), Mehmet Enes B. (19), Mehmet G. (19) ve Mahmut Ç. (64) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.