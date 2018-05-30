Kahta’da ücretsiz yaz spor okulu açıldı

Kahta ilçesinde 5-18 yaş arasındaki çocuklara yaz okulu bünyesinde badminton, futbol, atletizm, basketbol, karate ve voleybol branşlarında kurslar verilecek. Çocuk ve gençlere yönelik düzenlenecek olan bu kurslar, Kahta Atatürk Stadyumunda ve Gençlik Merkezi ve Spor Salonunda açılan ‘Yaz Spor Okulu’nda verilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, “Sporu toplum içinde bir alışkanlık haline getirebilmek için öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz. Sporu sevdirerek sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven hoşgörülü, liderlik ve arkadaşlık duyguları gelişmiş saygılı sporcular yetiştirmek amacındayız. Bilindiği gibi yaz spor okullarının çocuklarımıza artısı sayılamayacak kadar çoktur. Spor aktiviteleri çocukların birbirleriyle kaynaşmasını, arkadaşlık ve dostluk duygularını geliştiriyor. Her şeyden önemlisi burada takım çalışmasını öğreniyor. Tabi ki sporun insanın hem fiziksel, hem ruhsal anlamda çok büyük etkileri var. Biz de bunu çocuklarımıza küçük yaşlarda verelim istiyoruz. Spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturarak uluslararası alanda başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye katkıda bulunuyoruz. İlçe Spor Merkezleri’ne 5-18 yaş grubundaki kız-erkek çocuk ve gençler kayıt yaptırabiliyor. Şimdiden kurslara katılacak tüm çocuk ve gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tamamen ücretsiz olan kurslara kayıt için, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi verilmesi yeterli olacağı, başvuruların Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılması gerektiği öğrenildi.