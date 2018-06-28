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28 Haziran 2018 17:33

Kahta’da yaz kuran kursları yoğun katılımla başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaz kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Kahta’da yaz kuran kursları yoğun katılımla başladı

28 Haziran 2018 17:33


Kahta ilçesinde okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve kuran kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara kuranı kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan kuran kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor. Veysel Karani Camisinde kurs gören öğrencileri ziyaret eden Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Elif ba Cüzü ve Dinimi Öğreniyorum’ isimli kitap setini kurs öğreticileriyle birlikte dağıttı.


Çocukların yaz tatilini dini bilgileri öğrenmekle geçirmesini istediklerini belirten Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, “Çocuklar bizim için önemlidir. Çocuklarımızın, bu yaz tatilinde vakitlerini Kuran ve dini bilgileri öğrenmekle geçirmelerini istiyoruz. Dersler, sosyal etkinliklerle keyifli hale getirilerek işlenecek. Çocukların sıkılmadan bir yaz dönemi geçireceğinizi umuyorum. Öğrencilere ve öğreticilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.




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