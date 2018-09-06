Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 17:26

Kahta’da yeni yıl eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahta’da yeni yıl eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

06 Eylül 2018 17:26


Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilerek çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk aşamasında AR-GE Birimi Yetkilisi Lütfü Başlı, e-müfredat modülünün önemi ve kullanımı hakkında bilgi verdi.


Toplantının ikinci aşamasında ise okulların son durumu, ücretli öğretmen alımı, taşımalı eğitim, donatım hizmetleri, ücretsiz kitap dağıtımı, okul güvenliği, okul pansiyonlarının durumu ve okul kantinlerin denetimi gibi konularda değerlendirme yapıldı.


Toplantıya, Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Öner, Abdurrahman Öztürk, Enver Yilanli, Selahattin Öztürk ve okul müdürleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç