Kahta’da yeni yıl eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilerek çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk aşamasında AR-GE Birimi Yetkilisi Lütfü Başlı, e-müfredat modülünün önemi ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Toplantının ikinci aşamasında ise okulların son durumu, ücretli öğretmen alımı, taşımalı eğitim, donatım hizmetleri, ücretsiz kitap dağıtımı, okul güvenliği, okul pansiyonlarının durumu ve okul kantinlerin denetimi gibi konularda değerlendirme yapıldı.

Toplantıya, Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Öner, Abdurrahman Öztürk, Enver Yilanli, Selahattin Öztürk ve okul müdürleri katıldı.