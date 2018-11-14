Kahta'daki engelliler kültür gezisine katıldı

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Bedensel Engelliler Derneği'nin ortak hazırladığı ‘Yeşeren Umutlar Projesi' ile engelliler çeşitli illere tarihi ve turistik gezi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında 15 engelli ve 15 refakatçı olmak üzere toplam 30 kişi uzman personellerin gözetiminde Ankara, Eski Meclis, Anıtkabir ve Kopadokya'yı gezdi.

Engelli kardeşlerinin böyle gezilerden duydukları mutluluğun kendilerini daha da mutlu ettiğini belirten Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, "Derneğimizin kuruluş amacı engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına, sorunlarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmaktır. İlk defa şehir dışına çıkan engelli kardeşlerimiz var. 4 günlük gezimizde engelli kardeşlilerimin sevinci ve mutluluğu ben de ayrıca mutlu ediyor. Bizler acıya, hüzne ortak olduğumuz gibi burada da bir sevince de ortak oluyoruz. Bu kardeşlerimizin de gezmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var. Bu tür etkinlikler engelli kardeşlerimizin psikolojilerine de çok olumlu yansımaları olduğuna inanıyorum. Derneğimizin kurulduğu ilk günden bu yana, birçok projelerimiz ve etkinliklerimiz oldu. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde daha güzel projelerle yolumuza devam edeceğiz. Bu projede desteğini esirgemeyen sevincimize ortak olan başta Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya, Kahta Projeler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Geziye katılan engellilerden Remziye Şimşek, hayatında ilk defa il dışına çıktığını belirterek farklı illeri gezdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.