Kahta’daki hafızlar bir araya geldi

KAHAD her yıl düzenlemeyi planladığı mezunlar buluşmasının ilki düzenleyerek Kahta Merkez Erkek Hafızlık Kur’an Kursundan mezun olan hafızlar bir araya getirdi. Adıyaman eski İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, Adıyaman ve çevre illerde görev yapan imamların katıldığı mezunlar buluşması Zeynel Abidin Mesire alanında gerçekleştirildi.

Mezunlar buluşmasında din gönüllüsü olmanın görev ve sorumluluklarına değinildiğini belirten KAHAD Başkanı Sincik Vaizi Turgut Karataş, “Piknik düzenlememizin amacı hafızlık kursundan mezun olmuş arkadaşları bir araya getirerek hafızlarımız arasında bir kaynaşma sağlamaktır. Din Gönüllüsü olmanın görev ve sorumluluklarını bizlere hatırlatan Adıyaman eski İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Kahta Müftüsü Rıfat Çevik’e ve hafız arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Üstlenilmiş olan vazifenin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, “Hafızlık gibi bir unvanı taşıdığınız için tebrik ediyorum. Bununla birlikte, topluma karşı büyük bir sorumluluk var. Bu güne kadar vatandaşların desteğiyle hafızlık kursundaki birçok hizmeti yürüttük ve bu şekilde devam ediyor. Bundan dolayı bir vefa borcu olarak üstlenmiş olduğunuz vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etmelisiniz" diye konuştu.

Yemek ikramından sonra hafızlar tarafından def eşliğinde ilahiler söylendi.