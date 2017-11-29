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29 Kasım 2017 15:53

Kahta’daki HES için 2 yeni dava daha açıldı

Adıyaman’ın Kahta Çayı Karakuş Tümülüs’ü HES regülatörü projesinin iptali için 2 yeni dava daha açıldı.

Kahta’daki HES için 2 yeni dava daha açıldı

29 Kasım 2017 15:53


Kahta Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Ali Yücel, Esendere Köyü Muhtarı Ramazan Erşahin ile birlikte Kahta Adalet Sarayına giderek, Kahta Çayı üzerinde kurulması planlanan HES projesinin iptali için Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına yürütmeyi durdurma talebiyle 2 dava birden açtı.


Başkan Av. Ali Yücel, “Kahta Çayı Karakuş Tümülüsü HES regülatörü projesinin iptali için Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına yürütmeyi durdurma talepli olarak Orman ve Su işleri Bakanlığı aleyhine ve Kalkınma Bakanlığı aleyhine iki tane yeni dava açtık. Bu davalarda yürütmeyi talep ettik. Davaları Kahta Dernekler Federasyonu ve çevre köy muhtarları adına açmış bulunuyoruz. Bu davalar da bu alanda HES’in neden kurulmaması gerektiği yönünde beyanlarımız oldu. Özellikle Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünün verdiği iznin yasal olmadığını, Milli Parklar Kanunun 8. ve 10. maddesine aykırılık teşkil ettiğini ve bu aykırılık nedeniyle bu işlemin iptalini talep ettik” dedi.




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