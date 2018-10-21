Kahta'daki kuran kurslarına sanatsal dokunuş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuran kurslarının duvarlarında yapılan sanatsal çalışmalar ile kursların güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

İlçe merkezinde bulunan İhlas Kuran Kursunun duvarları Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi öğretmeni Murat Kaya'nın sanatsal çalışmaları ile süsleniyor. İhlas Kuran Kursunun 4-6 yaş öğrencileri için düzenlenen sınıf duvarları, Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Murat Kaya tarafından kuran alfabesi, ay yıldızlı Türk bayrağı, deve, gül ve çeşitli bitki figürleri gibi sanatsal çalışmalar sonrasında estetik bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, “Duvarlarda yapılan çalışmalarla hem değerlerimizi tanıtıyoruz hem de güzel bir görüne kavuşmasını amaçlıyoruz. İhlas Kuran Kursunda 4-6 yaş gurubu öğrencilere yönelik düzenlenen sınıfın eksik olan süslemeleri ve nakışlarının Ebu Sadık Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi öğretmeni Murat Kaya tarafından giderildi. Bu anlamda öğretmenimiz Murat Kaya'ya, hizmeti şiar edinen İhlas Kur'an Kursu yöneticilerine ve öğreticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.