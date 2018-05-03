Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 14:42

Kahta’da‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından ‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program yapıldı.

Kahta’da‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program düzenlendi

03 Mayıs 2018 14:42


Eğitimle Diriliş Derneğinin Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen programa dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Eğitimle Diriliş Derneği Bayan Komisyonu Başkanı Melek Akgül Bellibaş yaptı. Bellibaş, “Bu programımız bu sezon gerçekleştirdiğimiz yedinci programdır. Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarımıza kısa bir ara vereceğiz. Ramazan ayından sonra programlarımız ve haftalık kitap tahlil çalışmalarımız devam edeceğiz” dedi.


Sanal bağımlılıklardan dolayı çağın yaşanmaz hale geldiğini belirten Eğitimci Zeynep Durdukoca, “Gün geçtikçe artan maddi hırslarımız, şahsi isteklerimiz, komplekslerimiz ve sanal bağımlılıklarımızdandolayı yaşadığımız çağ yaşanmaz hale gelmiş. Merhamet esirgemek, acımak, insaflı davranmak, kalp inceliği, gönül yumuşaklığı ve bağışlama anlamlarına gelir. Zaten her surenin başında bulunan besmelede de rahman ve rahim sıfatları tekrar tekrar zikredilerek rahmetin, merhametin önemine dikkat çekilmiştir.


Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren bitkilere, hayvanlara, insanlara eziyet etmemeyi özen ve dikkatle öğretmeliyiz. Çocuklara sevgiyi öğretmeliyiz. Çocuklar, çevreye zarar verdiğinde bir insanı incittiğinde onların empati duygularını geliştirelim. Çocukların aynı acıyı ruhlarında hissetmesini sağlamalıyız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç