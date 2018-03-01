Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 12:42

Kahtalı kadınlar Afrin’e gitmek istiyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kadın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerlerin yanına gidip onlara yemek yapıp yardımcı olmak istiyor.

Kahtalı kadınlar Afrin’e gitmek istiyor

01 Mart 2018 12:42


Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Hanım Çayır (76) ve Fatma Kurt (67), Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlerin yanına giderek yardımda bulunmak istiyor. Sürekli askerler için dua ettiklerini belirten Çayır ve Kurt, askerlere yemek yapıp, çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabileceklerini söyledi.


Afrin’deki askerlerin yanına gitmek isteyen Hanım Çayır, “Afrin’de askerlerimiz savaşıyor. Ben de Afrin’deki askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Eğer cumhurbaşkanımız izin verirse askerlerimize yardım etmek için gitmek isterim. Belki silah tutamam ama askerlerimiz için yemek yapabilirim. Askerlerimizin çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabilirim. Askerlerimiz için hep ağlıyorum ve onlar için hep Yasin Suresini okuyorum, dua ediyorum çünkü Afrin’de savaşan askerlerimiz için ve şehit askerlerimiz için yüreğim yanıyor. Ben cumhurbaşkanımıza da dua ediyorum. Allah, devletimize yardım etsin. Allah, cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın” dedi.


Şehitlerin cenazelerini görünce ağladığını belirten Fatma Kurt, “Askerlerimiz şu anda Afrin’de savaşta. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Onlara sağlıklı bir hayat nasip eylesin. Televizyonda şehit askerlerimizin cenazelerini görünce ağlıyorum. Çok duygulandığımız için televizyonumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz çünkü çok üzülüyoruz. Her şehit haberini görünce yüreğimiz bir kat daha yanıyor. Şehit yakınlarına dua ederek Allah’tan onlara sabır vermesini diliyoruz. Allah, devletimizin yardımcısı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzatsın. Biz cumhurbaşkanımızdan razıyız, Allah da cumhurbaşkanımızdan razı olur inşallah. Eğer devletimiz izin verirse Afrin’deki askerlerimizin yanına giderek harbe gideriz. Silahı tutup patlatamayız ama askerlerimiz için yemek yapabiliriz. Askerlerimizin çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabiliriz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç