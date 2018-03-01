Kahtalı kadınlar Afrin’e gitmek istiyor

Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Hanım Çayır (76) ve Fatma Kurt (67), Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlerin yanına giderek yardımda bulunmak istiyor. Sürekli askerler için dua ettiklerini belirten Çayır ve Kurt, askerlere yemek yapıp, çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabileceklerini söyledi.

Afrin’deki askerlerin yanına gitmek isteyen Hanım Çayır, “Afrin’de askerlerimiz savaşıyor. Ben de Afrin’deki askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Eğer cumhurbaşkanımız izin verirse askerlerimize yardım etmek için gitmek isterim. Belki silah tutamam ama askerlerimiz için yemek yapabilirim. Askerlerimizin çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabilirim. Askerlerimiz için hep ağlıyorum ve onlar için hep Yasin Suresini okuyorum, dua ediyorum çünkü Afrin’de savaşan askerlerimiz için ve şehit askerlerimiz için yüreğim yanıyor. Ben cumhurbaşkanımıza da dua ediyorum. Allah, devletimize yardım etsin. Allah, cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın” dedi.

Şehitlerin cenazelerini görünce ağladığını belirten Fatma Kurt, “Askerlerimiz şu anda Afrin’de savaşta. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Onlara sağlıklı bir hayat nasip eylesin. Televizyonda şehit askerlerimizin cenazelerini görünce ağlıyorum. Çok duygulandığımız için televizyonumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz çünkü çok üzülüyoruz. Her şehit haberini görünce yüreğimiz bir kat daha yanıyor. Şehit yakınlarına dua ederek Allah’tan onlara sabır vermesini diliyoruz. Allah, devletimizin yardımcısı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzatsın. Biz cumhurbaşkanımızdan razıyız, Allah da cumhurbaşkanımızdan razı olur inşallah. Eğer devletimiz izin verirse Afrin’deki askerlerimizin yanına giderek harbe gideriz. Silahı tutup patlatamayız ama askerlerimiz için yemek yapabiliriz. Askerlerimizin çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayabiliriz” diye konuştu.