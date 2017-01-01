Kahtalı miniklerden Halep’e yardım seferberliği

Adıyaman’ın Kahta ilçesi ilkokul öğrencileri Halepli çocuklar için yardım seferberliği düzenledi.

Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri Halepli çocuklar için "Çocuklar Açlıktan Ölmesin" ve "1 paket makarna al, 1 hayat kurtar" kampanyası başlattı.

Okulun öğrencileri, Kahta’nın ekonomik olarak en fakir mahallelerinden birinde olmasına rağmen 1 haftada 500 kilogramdan fazla makarna toplayıp, diğer yardımlarla beraber 100. Yıl Parkı’ndaki yardım çadırına teslim ettiler.

Düzenlenen yardım ile ilgili öğrencilerin hassasiyetlerine dikkat çeken Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Öğretmenlerinden Sadık Akbulut, öğrencilerin sadece derslerindeki başarıları ile de değil insani değerler noktasında da örnek olduklarını ifade etti.

Yaptıkları yardımlardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise çocukların ölmemesini temenni etti.