Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 12:03

Kahtalı miniklerden Halep’e yardım seferberliği

Kahtalı miniklerden Halep’e yardım seferberliği

01 Ocak 2017 12:03

Adıyaman’ın Kahta ilçesi ilkokul öğrencileri Halepli çocuklar için yardım seferberliği düzenledi.
Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri Halepli çocuklar için "Çocuklar Açlıktan Ölmesin" ve "1 paket makarna al, 1 hayat kurtar" kampanyası başlattı.
Okulun öğrencileri, Kahta’nın ekonomik olarak en fakir mahallelerinden birinde olmasına rağmen 1 haftada 500 kilogramdan fazla makarna toplayıp, diğer yardımlarla beraber 100. Yıl Parkı’ndaki yardım çadırına teslim ettiler.
Düzenlenen yardım ile ilgili öğrencilerin hassasiyetlerine dikkat çeken Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Öğretmenlerinden Sadık Akbulut, öğrencilerin sadece derslerindeki başarıları ile de değil insani değerler noktasında da örnek olduklarını ifade etti.
Yaptıkları yardımlardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise çocukların ölmemesini temenni etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç