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20 Temmuz 2018 16:03

Kahta’ya Akedaş faturamatik merkezi açıldı

Akedaş Adıyaman İl Müdürlüğü güvencesinde Kahta ilçesinde faturamatik merkezi açılışı gerçekleşti.

Kahta’ya Akedaş faturamatik merkezi açıldı

20 Temmuz 2018 16:03


Vatandaşların daha kolay bir şekilde elektrik borcunu ödemesi için Kahta ilçesinde Akedaş faturamatik merkezi açılışı yapıldı.


Açılışa Akedaş Perakende Adıyaman Bölge Müdürü Fahri Cici, Dağıtım Bölge Müdürü Cemal Erkoç, Faturamatik Genel Müdürü Eyüp Kaynar, Faturamatik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Avare, Akedaş çalışanları ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta açıklamada bulunan Faturamatik Genel Müdürü Eyüp Kaynar, “Vatandaşlarımız elektrik faturalarını güven ve huzur içinde ödeyebilecekler. Ben Akedaş faturamatik şubesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Açılışta bir konuşma yapan Akedaş Perakende Adıyaman Bölge Müdürü Fahri Cici ise, “Açılışını yaptığımız Faturamatik şubemiz kendi bünyemizdeki ödeme noktalarımızla aynı işlevi görecektir. Hiçbir ücrete tabi olmadan rahatlıkla müşterilerimizin ödeme yapabilecekleri bir yeni ödeme noktamızdır. Değişim tabi her sektör de şart. Müşterilerimize daha iyi bir hizmet götürebilmek için biz daima değişim öncüsü oluyoruz” diye konuştu.


Yapılan açıklama ardından faturamatik şubesi açılışı gerçekleşti. Açılış ardından pasta kesilerek kutlama yapıldı.




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