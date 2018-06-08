Kahta’ya turistik sanat çarşısı açıldı

Turistik Sanat Çarşısında 14 iş yeri bulunuyor. Bu işyerlerinin 7’si bayan, 7’si’de bay olmak üzere 14 engelli vatandaşa tahsis edildi.

Engelli vatandaşlara teslim edilecek olan engelli çarşısının 400 bin TL’ye mal olduğunu belirten Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Arslan, “Kahta Bedensel Engelliler Derneği yaklaşık 12 senedir ilçede hizmet vermektedir. Turistik Sanat Çarşısı projesin Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a sunduk. Belediye başkanımız da bu projemizi beğenip her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında bulunduğunu ve sonuna kadar destek vereceğini bir kez daha göstermiş oldu. Kahta’da bir devrim oldu. Engelliler hep arka planda kalıyordu. Bundan sonra engelli vatandaşlar çarşıya gelecekler ve rahat bir şekilde oturacaklar. Başkan Toprak ile beraber inşallah daha güzel projelere imza atacağız. Her zaman engelli vatandaşların yanında bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise engellilerden kira parası almayacaklarını ve iş yeri sahiplerinin her birine de bin TL yardımda bulunduklarını söyledi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında, “Her yatırımımızda başından sonuna kadar planlanma aşamasından temel atma aşamasına, inşaatın yükselme aşamasına, tamamlanma aşamasına ve daha sonra kamu hizmetinin vatandaşla buluşma aşamasına kadar bizlerden emeğini ve desteğini esirgemeyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a ve engelliler için yaptığı bu çalışmadan dolayı Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çarşının önemli bir durak olduğunu belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Engelliler Çarşısı projesi ile burası engellilerimiz ve bayanlarımız için önemli bir durak. Bu kardeşlerimiz bu proje ile biraz daha fazla hayata tutunabilecekler. Kahta’mız için çok güzel bir hizmet oldu. Rabbim bu hizmetlerin devamını kılsın inşallah” diye konuştu.

Açılış törenine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Arslan ve engelli vatandaşlar katıldı.