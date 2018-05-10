Kainat ilmi dersinde kimya ve biyokimya konusu işlendi

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Adnan Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özkaya tarafından Merkezi Derslikler Binası Yunus Emre Konferans Salonunda verilen derse, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Kurt, konuşmasında kainat ilminde kimyanın önemini vurgulayarak evrende, doğada, canlıların temel yapı taşlarında, madencilikte, ağır sanayide, savunma sanayisinde, petrokimya, boya, gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, plastik, cam teknolojileri ve daha nice alan ve teknolojilerde kimyanın doğrudan ya da dolaylı kullanımının söz konusu olduğunu ve kimyanın temel bilimlerin önemli bir üyesi olduğunu belirtti. Kurt, kimyanın temelinde madde yer aldığından, maddenin tanımı ve özellikleri, atomun genel yapısı, izotop atomlar ve yaşam döngüsündeki önemi, periyodik sistem ve yeni keşfedilen elementler, petrol rafinasyon ürünleri ve kimya sektöründeki kullanım alanlarından bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Özkaya ise, biyokimyayı, canlı organizmanın kimyasal yapısını ve canlıda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen bilim dalı olarak tanımladı. Özkaya, canlının en küçük yapıtaşı olan hücre içerisinde bulunan kimyasal bileşiklerin genel özelliklerini ve geçen reaksiyonları, canlılığın devamındaki enerji ihtiyacını, hayatın devamı ve yok oluşunu konu edinen biyokimyanın fizik, kimya, fizikokimya, elektrokimya, gıda, çevre, tıp, veterinerlik, eczacılık gibi birçok anabilim dalı ile ortak çalışma alanına sahip olduğunu belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adnan Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özkaya, dersin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.