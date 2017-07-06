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06 Temmuz 2017 17:23

Kaldırım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tahrip olmuş ya da bozulmuş kaldırımları yeniden yapıyor.

Kaldırım çalışmaları devam ediyor

06 Temmuz 2017 17:23


Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin muhtelif yerlerinde bozulan ya da tahrip olan kaldırımları yeniden yapıyor. Kış ve ilkbahar döneminde ilçemiz çok fazla yağış oldu. İlçemizin zemininde de kısmen bazı yerlerde çökmeler oluşuyor. Bazen de su, kanalizasyon ve doğalgaz arızaları nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu gibi birçok sebepten bozulan yollar ve kaldırımlar ekiplerimiz tarafından ivedilikle yenileniyor ya da tamir ediliyor” dedi.




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