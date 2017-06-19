Kaldırıma yapılan araç parkları ulaşımı olumsuz etkiliyor

Trafik polislerinin kaldırım işgallerine karşı arttırdığı denetimlere rağmen kaldırım işgalleri sürüyor. Araçlarını bilinçsiz bir şekilde kaldırıma park eden sürücüler nedeniyle ulaşım aksıyor. Özellikle engelliler tekerlekli sandalye ile kaldırımda ilerleyemiyor.

Adıyaman kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında bulunan kaldırıma park edilen otomobilde yayaların ilerlemesini engelledi.

Yetkililer, trafik polisleri denetimlerini sürdürdüğü ve kaldırım işgaline kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ifade ettiler.