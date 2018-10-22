Kalp krizi direksiyon başında yakaladı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Garip Köylüce (66) idaresindeki 46 P 2129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Garip Köylüce (66) ile yanında bulunan Döne Köylüce (62) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine Kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücüsü Garip Köylüce'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.