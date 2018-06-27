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27 Haziran 2018 14:19

Kalp masajıyla kuşun hayatını kurtaran polise anlamlı hediye

Adıyaman’ın Tut ilçesinde kuşa kalp masaj yapan polis memuruna Doğa ve Muhabbet Kuşları Yetiştiricileri Derneğinden plaket ve muhabbet kuşu hediye etti.

Kalp masajıyla kuşun hayatını kurtaran polise anlamlı hediye

27 Haziran 2018 14:19


Geçtiğimiz günlerde yerde yaralı olarak yatan kuşa kalp masajı yapıp hayatını kurtaran Tut ilçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Selçuk Kösesakal’a, Doğa ve Muhabbet Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Abuzer Çiftçi tarafından plaket ve muhabbet kuşu hediye edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, “İbadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan hayvanları doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçıları olarak bizler de sevimli dostlarımıza destek oluyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde polis memurumuzun yapmış olduğu örnek davranış ile polis sadece asayişten sorumlu değil aynı zamanda sokak hayvanlarının hayatından da sorumlu. Ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Doğa ve Muhabbet Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Abuzer Çiftçi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Özdemir’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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