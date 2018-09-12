Kamu kurumları yeni işçi istihdam edecek

İşkur Müdürü Emin Yücekaya, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapacak olan sürekli işçiler ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda görev alacak olan temizlik işçileriyle ilgili bilgi verdi.

Yücekaya, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'dan 15 normal, 17 eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan kişi, 2 tesisatçı ve 1 boyacı alımı için başvuruların 4 Eylül'de başladığını ve 13 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

İşçilerin 25 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından çekilen kura ile belirleneceğini ifade eden Yücekaya, şu ana kadar 10 binlerce kişinin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceğini ve yaş sınırlamasının olmadığını dile getiren Yücekaya, kura sonrası yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından işe başlanılacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adıyaman'da 11 eski hükümlü ve engelli sürekli işçi alımı yapılacağını aktaran Yücekaya, başvuruların 7 Eylül'de başladığını ve 17 Eylül'de son bulacağını ifade etti.

En az ve en çok lise mezunu ve KPSS'ye girmiş olma şartı arandığını belirten Yücekaya, 25 Ekim tarihinde kura ile işçilerin belirleneceğini dile getirdi.

TYP kapsamında da okulların temizliğinde görev alacak olan ve 9 ay boyunca görev yapacak olan 650 kişi ile ilgili olarak başvuruların 17 Eylül'de başlayacağını dile getiren Yücekaya, 21 Eylül'de başvuruların son bulacağını ve Ekim ayı başında çalışmaya başlayacaklarını söyledi.