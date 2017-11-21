Kamu, Üniversite ve sanayi temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, ADYÜ PROJEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Uzmanı Ekrem Türker Fidan, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman İl Koordinatörü Onur Yıldız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Temsilcisi Jülide Başsürücü, Kredi Garanti Fonu (KGF) Müdürü Ali Dolaş, GTC Ar-Ge Uzmanı Erkan Arıkan, Tekstilci Uzman İsmail Naz, Hayvan Sağlığı Uzmanı Fatma Ergin, Adıyamanlı sanayiciler, Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü etkinlikte yaptığı konuşmada kamu ve ilmiyenin temsilcilerini bir arada toplamanın önemine değinerek, üniversite olarak gerek fiziki yapı gerekse de altyapı ve laboratuarlar anlamında iyi konumda olunduğunun altını çizdi.

Eğitim ve uygulamanın yanı sıra üretime de büyük önem veren bir üniversite olmak için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Gönüllü, “Toplumsal gelişimin merkezinde yer alan üniversitelerin birincil görevi bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek, kültür aktarmak ve meslek edindirmektir. Ancak bunların yanında Türkiye’de üniversitelerin kuruldukları kentlerde birçok açıdan kente katkıda bulunması beklenmektedir. Öyle ki bu düşünceyle ülkemizde her kentte bir üniversite açılmıştır. Biz bilim, sanayi ve sosyal hayata en verimli şekilde destek olmaya çalışan bir üniversiteyiz. Örneğin ülkemizde üvey evlat gibi görünen Meslek Yüksekokulları için biz Üniversitemizde en iyi binaları yaptık. En yüksek teknolojilerle donatılmış cihazlarımızı yerleştirdik. Gerek laboratuar gerekse de atölyelerimizde bilim ve teknoloji alanında çalışmalara imza atılacak. Bunun yanı sıra Mühendislik Fakültemizi de uygulamalı mühendislik eğitimi ile uygulamalı hale getirdik. Son sınıftaki öğrencilerimiz mezun olmadan önce kendi branşlarındaki kurum ve kuruluşlarda çalışarak daha mezun olmadan donanımlı birer mühendis haline geliyorlar. Bizden bu güne kadar mezun olan öğrencilerimizin yüzde 37’sine iş için talep gelmiştir. Bunun nedeni en iyi noktada eğitilip aranan insanlar olmalarıdır. Biz üniversite olarak eğitimden ödün vermiyoruz. En önemli kaynak insandır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her platformda belirttiğim gibi araştırmalar da insanların faydasına olan konularda yapılmalıdır. Aksi halde yapılan zaman kaybıdır" dedi.

Daha sonra konuşan ADYÜ PROJEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş konuşmasında Adıyaman Üniversitesinin teknolojiye, ekonomiye ve sosyal hayata sağladığı katkı ve ileriki günlerde hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

Konferansta konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, dünyada ekonominin hızla değiştiğini ve çağa ayak uydurup rekabete katılabilmek için üretimin arttırılması gerektiğini belirterek başarının el ele vererek azimle çalışarak geleceğini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Şükrü MISIRLI ise konuşmasında, ‘2023’e 6 kala Kobiler ve Kosgeb’ konulu sunumunu yaparak sanayi ve gelişimin ülkemiz için önemine değindi.

Etkinlikte ayrıca ADYÜ PROJEM’den Uzman Melek Demir, ADYÜ PROJEM ve ADYÜ TTO hakkında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Uzmanı Ekrem Türker Fidan Ar-Ge Merkezlerine yönelik Bakanlık destekleri hakkında, İKA Adıyaman İl Koordinatörü Onur Yıldız İKA Projeleri hakkında, TSE İl Temsilcisi Jülide Başsürücü TSE ve standartlar hakkında, KGF Müdürü Ali Dolaş proje finansmanı hakkında, GTC Ar-Ge Uzmanı Erkan Arıkan, Tekstilci Uzman İsmail Naz ve Hayvan Sağlığı Uzmanı Fatma Ergin ise uzmanlık konuları hakkında sunumlar yaptı.