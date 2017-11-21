Kamu üniversite ve sanayi temsilcileri üniversitede buluştu

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, ADYÜ PROJEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Uzmanı Ekrem Türker Fidan, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman İl Koordinatörü Onur Yıldız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Temsilcisi Jülide Başsürücü, Kredi Garanti Fonu (KGF) Müdürü Ali Dolaş, GTC Ar-Ge Uzmanı Erkan Arıkan, Tekstilci Uzman İsmail Naz, Hayvan Sağlığı Uzmanı Fatma Ergin, Adıyamanlı sanayiciler, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü etkinlikte yaptığı konuşmada kamu ve ilmiyenin temsilcilerini bir arada toplamanın önemine değinerek, üniversite olarak gerek fiziki yapı gerekse de altyapı ve laboratuvarlar anlamında iyi konumda olunduğunun altını çizdi.

Eğitim ve uygulamanın yanı sıra üretime de büyük önem veren bir üniversite olmak için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Toplumsal gelişimin merkezinde yer alan üniversitelerin birincil görevi bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek, kültür aktarmak ve meslek edindirmektir. Ancak bunların yanında Türkiye’de üniversitelerin kuruldukları kentlerde birçok açıdan kente katkıda bulunması beklenmektedir. Öyle ki bu düşünceyle ülkemizde her kentte bir üniversite açılmıştır. Biz bilim, sanayi ve sosyal hayata en verimli şekilde destek olmaya çalışan bir üniversiteyiz. Örneğin ülkemizde üvey evlat gibi görünen Meslek Yüksekokulları için biz Üniversitemizde en iyi binaları yaptık. En yüksek teknolojilerle donatılmış cihazlarımızı yerleştirdik. Gerek laboratuvar gerekse de atölyelerimizde bilim ve teknoloji alanında çalışmalara imza atılacak. Bunun yanı sıra Mühendislik Fakültemizi de Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ile uygulamalı hale getirdik. Son sınıftaki öğrencilerimiz mezun olmadan önce kendi branşlarındaki kurum ve kuruluşlarda çalışarak daha mezun olmadan donanımlı birer mühendis hâline geliyorlar. Bizden bu güne kadar mezun olan öğrencilerimizin yüzde 37’sine iş için talep gelmiştir. Bunun nedeni en iyi noktada eğitilip aranan insanlar olmalarıdır. Biz üniversite olarak eğitimden ödün vermiyoruz. En önemli kaynak insandır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her platformda belirttiğim gibi araştırmalar da insanların faydasına olan konularda yapılmalıdır. Aksi halde yapılan zaman kaybıdır" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADYÜ PROJEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş konuşmasında üniversitenin teknolojiye, ekonomiye ve sosyal hayata sağladığı katkı ve ileriki günlerde hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

Konferansta konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, dünyada ekonominin hızla değiştiğini ve çağa ayak uydurup rekabete katılabilmek için üretimin arttırılması gerektiğini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı ise "2023’e 6 kala KOBİ’ler ve KOSGEB" konulu sunumunu yaparak sanayi ve gelişimin ülkemiz için önemine değindi.

Etkinlikte ayrıca diğer ilgililer sunum yaparak uzmanlık alanlarında bilgi verdi. Yapılan sunumların ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, KOSGEB Müdürü Şükrü Mısırlı’ya, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ise diğer konuşmacılara adlarına dikilmiş fidanların sertifikalarını hediye etti.