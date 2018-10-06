Kamyon ağaca çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Abdulaziz Çiçek idaresindeki 44 NU 474 plakalı kamyonun sürücüsünün Gölbaşı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyon yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Abdulaziz Çiçek yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.