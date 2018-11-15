Kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Gölyurt Köyüne bağlı Döşnik mezrası yakınlarında Abubekir Erdem idaresindeki 02 KS 898 plakalı kamyon ile Cumali Tekin idaresindeki 02 KD 450 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Cumali Tekin yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cumali Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.