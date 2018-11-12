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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Hikmet idaresindeki 02 AAC 313 plakalı kamyon ile Osman Yalçın idaresindeki 44 NK 030 plakalı otomobil ile 3. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Osman Yalçın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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