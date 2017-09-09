Kamyon üzerindeki pamuk balyaları yandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Güneykaş köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 FH 014 plakalı kamyonun üzerindeki pamuk balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kamyonun üzerinden dumanların yükseldiğini gören sürücü kamyonu park ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kısa sürede kamyona sıçramadan söndürüldü. Yangında bazı pamuk balyalarının yandığı belirtildi.

Olayla İlgili soruşturma sürdürülüyor.