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14 Eylül 2017 16:38

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

14 Eylül 2017 16:38


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Göçer idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile Şaban Korkmaz idaresindeki 02 BC 660 plakalı kamyonet, Arzumkent Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göçer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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