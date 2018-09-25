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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Karakuş idaresindeki 55 NU 419 plakalı motosiklet ile Özcan Özdemir idaresindeki 34 BGJ 848 plakalı kamyonetle Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Karakuş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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