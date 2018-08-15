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15 Ağustos 2018 12:15

Kamyonet otomobilin üzerine çıktı: 4 ağır yaralı

Adıyaman’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet otomobilin üzerine çıktı: 4 ağır yaralı

15 Ağustos 2018 12:15

Yaşanan kazada kamyonet otomobilin üzerine çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Çetin G. idaresindeki 02 BH 452 plakalı kamyonet ile Necmettin T. idaresindeki 40 EC 899 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta karayolu Hasancık mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobil kamyonetin altında kaldı. Kazada sürücülerden Çetin G., Necmettin T. ve araçlarda bulunan Mehmet Akif Taşar ile Mehmet Keser yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.


Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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