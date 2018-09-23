Kamyonet refüje çıktı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cem Şeker idaresindeki 02 HF 782 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman Bulvarı üzerinde refüje çıktı. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Cem Şeker ile kamyonette bulunan Halil Horuz yaralandı. Öte yandan kamyonette bulunan ve emniyet kemeri kullanan Mustafa Yetişken isimli kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.