Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 16:13

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

22 Aralık 2017 16:13


Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çalış idaresindeki 65 EB 654 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Koru Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mahmut Çalış yaralandı.


Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Çalış’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç