Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çalış idaresindeki 65 EB 654 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Koru Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mahmut Çalış yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Çalış’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.