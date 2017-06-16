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16 Haziran 2017 14:10

Kamyonetteki saman yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonetin üzerindeki samanlar alev aldı.

Kamyonetteki saman yandı

16 Haziran 2017 14:10


Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Şambayat Beldesi HES Barajı yakınlarında İsa Gültekin yönetimindeki 44 DY 144 plakalı saman yüklü kamyonette bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Saman yüklü kasada başlayan yangın sebebiyle kamyon bir anda alevler içinde kaldı. Yangını fark eden sürücü İsa Gültekin ise çevrede bulunan köylüler ile birlikte yangına müdahale etti.


İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine Besni Belediyesi ve Şambayat Belediyesinden itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kamyonun kasasından yola dökülen saman yangını yolun kenarında bulunan tarlaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tarladaki yangın söndürüldü. Tarlada yaklaşık 2 dönümlük ekin yandı. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kısmen zarar görürken, yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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