Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 10:18

Kantinin içinden ağaç geçiyor

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yapılmak istenilen kantinin ortasından ağaç geçiyor.

Kantinin içinden ağaç geçiyor

13 Temmuz 2018 10:18


Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bedir Kızıl, kantin ihtiyacını gidermek için bahçedeki boş alana kantin yapmak istedi. Kantinin projesi çizildi ancak belirlenen yerde bulunuyordu. Ağacı kesmek istemeyen okul yönetimi projeyi değiştirmek zorunda kaldı. Kantin yapıldı ancak ağaç kesilmedi. Kantinin ortasından ağaç geçiyor.


Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bedir Kızıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burası bahçede boş bir alandı. Kantin yapmak istedik ancak burada bir ağaç bulunuyordu. Okulumuzun kantin ihtiyacını karşılamak için burayı kullanmamız gerekiyordu. Projemizi çizmiştik ancak ağaç nedeniyle projede değişiklik yaptık. Ağacın bulunduğu yerin çevresine duvar yaparak, ağaca dokunmadık. Biz toplum olarak hayvanlara ve bitkilere karşı bir sevgimiz vardır. Bizlerde bu sevgimiz böyle gösterdik. Ağaçlarımızın kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Ağacı kesmeden projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç