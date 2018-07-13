Kantinin içinden ağaç geçiyor

Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bedir Kızıl, kantin ihtiyacını gidermek için bahçedeki boş alana kantin yapmak istedi. Kantinin projesi çizildi ancak belirlenen yerde bulunuyordu. Ağacı kesmek istemeyen okul yönetimi projeyi değiştirmek zorunda kaldı. Kantin yapıldı ancak ağaç kesilmedi. Kantinin ortasından ağaç geçiyor.

Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bedir Kızıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burası bahçede boş bir alandı. Kantin yapmak istedik ancak burada bir ağaç bulunuyordu. Okulumuzun kantin ihtiyacını karşılamak için burayı kullanmamız gerekiyordu. Projemizi çizmiştik ancak ağaç nedeniyle projede değişiklik yaptık. Ağacın bulunduğu yerin çevresine duvar yaparak, ağaca dokunmadık. Biz toplum olarak hayvanlara ve bitkilere karşı bir sevgimiz vardır. Bizlerde bu sevgimiz böyle gösterdik. Ağaçlarımızın kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Ağacı kesmeden projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.