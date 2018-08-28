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28 Ağustos 2018 11:51

Kapağı bulunmayan rogar çukuru tehlike saçıyor

Adıyaman’da, kaldırım dibinde üzeri açık bırakılan rögar çukuru hem tehlike saçıyor hem de vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kapağı bulunmayan rogar çukuru tehlike saçıyor

28 Ağustos 2018 11:51


Adıyaman’ın en işlek caddelerinden biri olan Sakarya Caddesi üzerinde yer alan bir kaldırımın hemen yanı başındaki üzeri açık olan rögar kapağı tehlike saçarken vatandaşlar bu tür konular üzerinde dikkatli olunması gerektiği açık olan çukurun biran önce kapatılmasını istediklerini belirtti.


Çocuk ve yetişkinlerin sıklıkla kullanmış olduğu kaldırımın hemen yanında üzeri açık olan rögar çukurunun kazalara davetiye çıkardığını söyleyen vatandaşlar, “ Bu çukurun üzeri uzun bir süredir bu şekilde açık. Kaldırımda yürüyen birisi eğer dikkat etmezse kendisini biranda çukurun içerisinde bulabilir. Daha kimse yaralanmadan, kimsenin canı yanmadan bu çukurun biran önce kapatılmasını istiyoruz” diye konuştular.




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