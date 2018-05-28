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28 Mayıs 2018 15:03

Kapaklıkaya Gölbaşı ilçesine konferans verdi

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesince düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa katıldı.

Kapaklıkaya Gölbaşı ilçesine konferans verdi

28 Mayıs 2018 15:03


Ailesinden ve hayatından örnekler sunarak iletişimin toplumdaki önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, “Bizler hep batının bize dayattığı aile içi iletişim kanallarını eşler arasında kullanmaya çalıştık. Çocuklarımızı da o kanaldan besledik. Gerek aile içi etkili iletişimde gerekse çocuklarımızı yetiştirme sürecinde tertemiz tarihimize ve kültüre göz atmamız, ondan feyz alarak aile içinde eşimizle ve çocuklarımızla etkileşimimizi dizayn etmemiz daha yerinde olacaktır” dedi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, konferans öncesi yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Kapaklıkaya’ya konferansından dolayı teşekkür etti.




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